Причиной мора рыбы в реке под Рыбинском мог стать застой воды

Эксперты назвали возможную причину гибели рыбы под Рыбинском Причиной мора рыбы в реке под Рыбинском мог стать застой воды

Москва11 авг Вести.Ситуацию с массовой гибелью рыбы в реке Волготня в Ярославской области прокомментировала глава Рыбинского округа Татьяна Смирнова. Как передает ГТРК "Ярославль", предварительно, мор был вызван застоем воды и снижением концентрации растворенного кислорода.

При осмотре водоема специалисты обнаружили скопление зеленых водорослей, характерное для стоячей воды. Признаков промышленных сбросов обнаружено не было. 11 августа специалисты проведут дополнительные исследования: отберут пробы рыбы и воды для лабораторного анализа.

Ситуация остается на контроле профильных ведомств. О результатах лабораторных исследований и принятых мерах сообщу дополнительно заявила Татьяна Смирнова

10 августа в соцсетях было опубликовано фото водоема, гладь которого была усеяна тушками погибших рыб. Областное министерство лесного хозяйства и природопользования организовало проверку. Специалистами были отобраны пробы воды для лабораторного анализа.