Москва18 окт Вести.РФ покупает за рубежом большую часть рыбопосадочного материала. Заводы, входящие в систему Росрыболовства, способны обеспечить внутренний рынок собственной продукцией. Об этом заявил ИС "Вести" председатель комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ Владимир Кашин.

Наша задача - убрать 80%, которые мы сегодня завозим из-за рубежа. Из 90 миллионов штук икринок, о которых я говорил, мы должны самостоятельно вырастить весь этот объем сказал Кашин

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который позволит подведомственным Росрыболовству федеральным бюджетным учреждениям содержать ремонтно-маточные стада для селекции и воспроизводства объектов аквакультуры за счет государственного задания.