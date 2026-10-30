РБК: рыбаки попросили разрешить маркировать рыбу на берегу, а не в море

Рыбаки попросили разрешить маркировать рыбу на берегу, а не в море РБК: рыбаки попросили разрешить маркировать рыбу на берегу, а не в море

Москва30 окт Вести.Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) попросила правительство разрешить маркировать рыбную продукцию не только на судах, но и на береговых складах и производствах. Замечания к проекту постановления 23 октября направили в Минпромторг, Минсельхоз, Росрыболовство и Роспотребнадзор, сообщает РБК.

Проект Минпромторга предусматривает обязательную маркировку мороженой и подмороженной рыбы, рыбных полуфабрикатов и замороженных блюд с рыбой с февраля 2027 года. Сейчас она проходит в добровольном экспериментальном режиме, который продлится до 28 февраля 2027 года.

В АСРФ считают маркировку прямо на судах практически невозможной из-за технических ограничений судовых фабрик, нехватки места, сложностей с обслуживанием оборудования и нестабильной связи в районах промысла. По данным ассоциации, рыбную продукцию выпускают более 1 тыс. судов объемом около 3,5 млн тонн в год, и их переоборудование потребует значительных затрат.

АСРФ предлагает разрешить наносить маркировку на российских складах и производствах, зарегистрированных в системе "ВетИС", чтобы продукция была промаркирована до продажи потребителю. Также ассоциация просит уточнить, что маркировка должна касаться продукции в потребительской упаковке, а не транспортной или индустриальной. Аналогичный подход уже действует для импортных товаров, которые можно маркировать на таможенных складах.

Ранее стало известно, что российские рыбаки с начала 2026 года добыли 602 тысячи тонн тихоокеанской сельди. Как сообщил Рыбный союз, этот показатель почти на треть превышает результат аналогичного периода прошлого года и вплотную приблизился к историческому максимуму.