Bloomberg: в РФ предлагают вооружить пулеметами зерновозы в Азовском море

Российские зерновозы в Азовском море могут получить вооружение Bloomberg: в РФ предлагают вооружить пулеметами зерновозы в Азовском море

Москва28 июл Вести.Российские власти предлагают вооружить зерновозы в Азовском море для защиты от украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

По данным издания, на суда рекомендуют временно установить бронелисты, сети против дронов и позиций для пулеметов.

Военные и транспортные власти страны ведут переговоры с торговцами зерном и судовладельцами о защите грузов, отправляемых через Азовское море говорится в материале

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что за неделю двое моряков погибли, еще 10 получили ранения в результате ударов ВСУ по судам гражданского флота в акватории Азовского моря.

Минтранс России, в свою очередь, сообщал, что предпринимает все необходимые меры для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками ВСУ в Азовском море.