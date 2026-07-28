Москва28 июлВести.Российские власти предлагают вооружить зерновозы в Азовском море для защиты от украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.
По данным издания, на суда рекомендуют временно установить бронелисты, сети против дронов и позиций для пулеметов.
Военные и транспортные власти страны ведут переговоры с торговцами зерном и судовладельцами о защите грузов, отправляемых через Азовское мореговорится в материале
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что за неделю двое моряков погибли, еще 10 получили ранения в результате ударов ВСУ по судам гражданского флота в акватории Азовского моря.
Минтранс России, в свою очередь, сообщал, что предпринимает все необходимые меры для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками ВСУ в Азовском море.