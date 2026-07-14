Минтранс РФ принимает меры для обеспечения грузовой логистики в Азовском море Минтранс принимает меры для обеспечения логистики из-за атак ВСУ в Азовском море

Москва14 июл Вести.Министерство транспорта России предпринимает все необходимые меры, направленные на обеспечение грузовой логистики в связи с участившимися атаками Вооруженных сил Украины на гражданский флот в Азовском море. Об этом заявила пресс-служба ведомства в мессенджере MAX.

Отмечается, что судовладельцы отрабатывают действия по защите флота, а капитаны портов ведут работу, связанную с совершенствованием трафика движения и сокращением времени обработки судов.

Минтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками противника на гражданский флот в акватории Азовского моря говорится в заявлении

В Минтрансе добавили, что при необходимости массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что за минувшую неделю двое моряков погибли, еще 10 получили ранения при ударах ВСУ по танкерам и гражданскому флоту в Азовском море.