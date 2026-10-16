Новые правила благоустройства мест для митингов разрабатывают в Петербурге Места для массовых собраний благоустроят в парках Санкт-Петербурга

Москва16 окт Вести.В петербургских парках благоустроят места для массовых собраний. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующее постановление.

В тексте документа "О порядке оборудования специально отведенных мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов… на территории Санкт-Петербурга" устанавливаются правила организации митингов.

Согласно проекту, место, отведенное для проведения публичных мероприятий, должно быть оснащено сценой, туалетами, освещением и точкой подключения электроэнергии. Помимо этого, на подходах к нему должно быть установлено от трех до двенадцати арочных металлодетекторов, металлические оргаждения и системы видеонаблюдения.

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.