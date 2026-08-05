Путин подписал закон о благоустройстве лесных тропинок для пешеходов и бегунов

Подписанный Путиным закон позволит благоустроить лесные тропы Путин подписал закон о благоустройстве лесных тропинок для пешеходов и бегунов

Москва5 авг Вести.Президент Владимир Путин подписал закон, направленный на развитие инфраструктуры лесных территорий для пешеходов, велосипедистов и бегунов.

Закон размещен на сайте правовых актов, он вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Новый закон вносит в Лесной кодекс поправки, которые разрешают обустройство дорожек на уже существующих тропах в лесных зонах. При этом массовая или частичная вырубка деревьев запрещена.

Закон предусматривает прокладку велосипедных, пешеходных, беговых и лыжных маршрутов, а также установку беседок, навесов, скамеек, туалетов, объектов освещения и урн.

Правительству поручено определить перечень сооружений, которые разрешено размещать в лесах без создания инфраструктуры.

Действие положений закона распространяется и на городские лесные массивы.

Министр юстиции, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко в интервью ИС "Вести" отметил необходимость совершенствования законодательства по развитию особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и экотуризма.