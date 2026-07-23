В Госдуме разрешили благоустраивать тропинки и велодорожки в лесах

В Госдуме приняли законопроект о благоустройстве дорожек в лесах В Госдуме разрешили благоустраивать тропинки и велодорожки в лесах

Москва23 июл Вести.В Госдуме приняли во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий благоустраивать пешеходные, беговые и велосипедные дорожки в лесах, где есть уже протоптанные тропинки.

Соответствующие поправки в лесной кодекс РФ были внесены на рассмотрение нижней палаты парламента в январе 2026 года. В первом чтении поправки были приняты на заседании 27 мая.

Согласно внесенным поправкам, позволяется благоустройство дорожек по существующим лесным тропам, в том числе проходящим под кронами деревьев, на участках рекреационного назначения при условии отсутствия сплошных и выборочных рубок лесных насаждений.

Граждане, в том числе семьи с малолетними детьми в колясках, инвалиды, люди старшего поколения, маломобильные группы населения вынуждены использовать имеющиеся неблагоустроенные "протоптанные" дорожки. Необходимость благоустройства таких дорожек очевидна говорится в пояснительной записке

Также 23 июля Госдума приняла законопроект о бесплатном ЭКО для вдов ветеранов боевых действий.