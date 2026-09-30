Новые скверы и спортивные площадки появятся на Камчатке в 2027 году На Камчатке планируют реализовать 12 проектов общественных пространств

Москва30 сен Вести.Новые скверы, спортивные и общественные пространства появятся на Камчатке в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства на своем сайте.

По итогам Всероссийского онлайн-голосования планируется реализовать 12 проектов по благоустройству общественных территорий. В голосовании приняли участие не только жители Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизова, но и жители отдаленных населенных пунктов.

Сейчас муниципалитеты уже приступили к подготовительной работе: прорабатывают концепции и начинают обсуждение проектов с жителями отметила министр архитектуры и градостроительства Камчатского края Екатерина Корж

Работы пройдут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".