Москва30 сенВести.Новые скверы, спортивные и общественные пространства появятся на Камчатке в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства на своем сайте.
По итогам Всероссийского онлайн-голосования планируется реализовать 12 проектов по благоустройству общественных территорий. В голосовании приняли участие не только жители Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизова, но и жители отдаленных населенных пунктов.
Сейчас муниципалитеты уже приступили к подготовительной работе: прорабатывают концепции и начинают обсуждение проектов с жителямиотметила министр архитектуры и градостроительства Камчатского края Екатерина Корж
Работы пройдут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".