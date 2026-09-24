Москва24 сен Вести.Сорок одну единицу спецтехники, из них 28 дорожных и снегоуборочных машин и 13 автомобилей для сбора отходов получит Петропавловск-Камчатский в ближайшее время, сообщил губернатор края Владимир Солодов в мессенджере МАХ.

… город получит 28 единиц дорожной и снегоуборочной техники. Первые 10 машин уже прибыли: грейдеры, погрузчики и экскаваторы выйдут на расчистку улиц этой зимой. Обновляем и парк спецтранспорта для сбора отходов: две машины уже на Камчатке, оставшиеся 11 – еще в пути отметил Солодов

Он уточнил, обновление автопарка ведется с привлечением федерального финансирования, работу по привлечению которого аппарат губернатора начал в январе, после обрушившихся на регион мощных циклонов.

Глава Камчатки также обозначил главное требование к руководству муниципалитетов – грамотно распределить ресурсы и обеспечить бесперебойную работу машин.