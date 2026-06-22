Москва22 июнВести.На Камчатке имеется двухмесячный запас моторного топлива, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Камчатского края.
Как следует из сообщения, в минувшие выходные в порт Петропавловска прибыл очередной танкер с топливом, предназначенным для автозаправочных станций.
Отмечается, что на территории субъекта сохраняется стабильное снабжение моторным топливом, ситуация на местном рынке нефтепродуктов находится под контролем. Накопленных запасов хватит на 60 суток бесперебойной работы.
В частности, на заправках сети "ННК" имеются объемы топлива, превышающие месячную норму потребления.
Кроме того, на Камчатку прибыл очередной танкер, который доставил 3 тысячи тонн бензина марки АИ-92 и 1700 тонн дизельного топливаговорится в публикации
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул, что поставки топлива идут в штатном режиме, дефицита нет.