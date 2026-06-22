Власти Камчатки сообщили, что регион обеспечен топливом на два месяца

На Камчатку прибыл танкер, регион обеспечен двухмесячным запасом топлива Власти Камчатки сообщили, что регион обеспечен топливом на два месяца

Москва22 июн Вести.На Камчатке имеется двухмесячный запас моторного топлива, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Камчатского края.

Как следует из сообщения, в минувшие выходные в порт Петропавловска прибыл очередной танкер с топливом, предназначенным для автозаправочных станций.

Отмечается, что на территории субъекта сохраняется стабильное снабжение моторным топливом, ситуация на местном рынке нефтепродуктов находится под контролем. Накопленных запасов хватит на 60 суток бесперебойной работы.

В частности, на заправках сети "ННК" имеются объемы топлива, превышающие месячную норму потребления.

Кроме того, на Камчатку прибыл очередной танкер, который доставил 3 тысячи тонн бензина марки АИ-92 и 1700 тонн дизельного топлива говорится в публикации

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул, что поставки топлива идут в штатном режиме, дефицита нет.