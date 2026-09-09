Москва9 сен Вести.В Санкт-Петербурге в историческом комплексе "Кресты" на Арсенальной набережной начались работы по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия к современному использованию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.

В рамках приоритета "Сохранение исторического наследия и поддержка культуры" мы не просто бережно сохраняем исторический облик Петербурга, но и возвращаем памятники городу и его жителям заявил Беглов

Историческая идентичность комплекса будет сохранена и одновременно наполнится современными функциями, отметил глава города.

Уверен, обновленные "Кресты" превратятся в крупный центр культурной и деловой жизни, повысят туристическую привлекательность Северной столицы, станут одним из символов современного Петербурга, мегаполиса XXI века сообщил он

Ранее Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры разрешил реставрацию и приспособление для современного использования ряда объектов в составе комплекса. Речь идет о входном здании с квартирами надзирателей, домах для надзирателей, зданий бани и прачечной.

В "Крестах" планируется создать пространства для творчества, образования и деловой активности, гастрономические объекты, музей. В рамках реконструкции будут построены подземный пешеходный переход через Арсенальную набережную и причал "Кресты".