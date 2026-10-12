В Петербурге одобрили проект планировки с зоной для станции метро "Фарфоровская" В Петербурге зарезервировали участок под вестибюль станции метро "Фарфоровская"

Москва12 окт Вести.На совещании губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства одобрили изменения в документацию по планировке территории в Невском районе города. Об этом проинформировала пресс-служба правительства города на официальном сайте.

Участок ограничен Железнодорожным и Белевским проспектами, Варфоломеевской улицей и перспективной магистралью. Изменения подготовили после обращения Архивного комитета. Их цель - раздел земли, которая находится в постоянном бессрочном пользовании Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, обеспечение удобного проезда и перенос трансформаторной подстанции.

Помимо этого, здесь зарезервировали место под вестибюль станции метро "Фарфоровская", которая станет частью южного участка будущей Кольцевой линии.

Развитие метрополитена - один из десяти приоритетов развития нашего города. Принимая градостроительные решения, мы обязаны думать на перспективу. Сегодня мы не только решаем текущий вопрос архива, но и резервируем зону для будущего вестибюля станции "Фарфоровская" Кольцевой линии сказал губернатор Александр Беглов

Ранее на этом участке собирались построить коммерческий объект со встроенным вестибюлем метро и подземным гаражом. Новые изменения приведут документацию в соответствие с актуальными планами развития города.