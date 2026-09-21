Завершить строительство Кольцевой линии метро планируют к 2040 году

В Петербурге утвердили проект первых пяти станций Кольцевой линии метро Завершить строительство Кольцевой линии метро планируют к 2040 году

Москва21 сен Вести.В Санкт-Петербурге утвердили проект первых пяти станций Кольцевой линии метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба администрации города, передает ТАСС.

Власти города подготовили градостроительную документацию для первых двух этапов строительства, проекты планировки и межевания уже готовы.

В настоящее время документация подготовлена для двух первых этапов, которые предусматривают размещение 5 станций. Общая протяженность этой части линии составит 8,27 км говорится в сообщении

По мнению губернатора Александра Беглова, создание Кольцевой линии метро – это стратегически важная задача для города.

Согласно действующему Генеральному плану, завершить проект планируется к 2040 году.