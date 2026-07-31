В Петербурге определились с местом выхода новой станции метро Губернатор Петербурга назвал место выхода новой станции метро

Москва31 июл Вести.В Санкт-Петербурге выход из новой станции метро "Театральная" построят на площади Темирканова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.

Могу назвать точное место: площадь имени Юрия Темирканова. Рядом с концертным залом и напротив новой сцены Мариинского театра. Хорошая локация, удобная приводятся в сообщении слова губернатора

Новая станция метро "Театральная" должна открыться в Петербурге в 2030 году. Сроки ее открытия были перенесены из-за споров по поводу точки ее наземного выхода.

Станция "Театральная" Лахтинско-правобережной (четвертой) линии метрополитена Санкт-Петербурга расположена между действующими станциями "Спасская" и "Горный институт". Сейчас поезда проходят ее без остановки.