Санкт-Петербург примет участие в строительстве метро во Вьетнаме

Санкт-Петербург поможет Вьетнаму строить метро Санкт-Петербург примет участие в строительстве метро во Вьетнаме

Москва24 ноя Вести.Санкт-Петербург собирается участвовать в развитии метро Ханоя: меморандум о сотрудничестве подпишут во время официального визита во Вьетнам делегации города во главе с губернатором Александром Бегловым. Об этом говорится на сайте городской администрации.

Отмечается, что Ханою предложат пилотный проект по разработке метрополитена.

Ключевым событием станет подписание Меморандума между Санкт‑Петербургом и Ханоем в области развития метрополитена. Северная столица готова предложить пилотный проект по разработке участка ханойского метро говорится в публикации

В Смольном рассчитывают, что благодаря этому петербургские специалисты получат возможность применить свои навыки в крупном международном проекте, а город укрепит репутацию ведущего центра транспортной инженерии.

По словам Беглова, у проекта есть значимый потенциал для расширения сотрудничества с Ханоем по направлениям экономики, культуры, туризма, образования и здравоохранения.

Развитие связей с Вьетнамом стало для Санкт-Петербурга одним из главных направлений международной деятельности, подчеркивается в сообщении.