Путин осведомился, как новый мост в Санкт-Петербурге повлияет на облик города Путин попросил доложить, как новый мост отразится на облике Санкт-Петербурга

Москва15 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин попросил доложить, как строительство нового моста в центре Санкт-Петербурга отразится на внешнем облике города. С таким вопросом он обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину, выступая на съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Российский лидер сделал особый акцент на том, что весь Санкт-Петербург, "по сути", является культурным наследием.

Я вас просил бы все-таки доложить, как это скажется на внешнем облике центра Петербурга, Васильевского острова. Потому что весь Петербург у нас, по сути, культурное наследие, надо очень внимательно и бережно к этому отнестись сказал Путин

Хуснуллин ответил, что материалы по строительству нового моста уже готовы, и в ближайшее время будет осуществлен выезд на место. Он также пообещал обо всем доложить президенту.

Ранее стало известно, что скоростной коридор от Санкт-Петербурга до Тюмени планируется достроить до конца 2026 года.