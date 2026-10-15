Москва15 октВести.Президент РФ Владимир Путин попросил доложить, как строительство нового моста в центре Санкт-Петербурга отразится на внешнем облике города. С таким вопросом он обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину, выступая на съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Российский лидер сделал особый акцент на том, что весь Санкт-Петербург, "по сути", является культурным наследием.
Я вас просил бы все-таки доложить, как это скажется на внешнем облике центра Петербурга, Васильевского острова. Потому что весь Петербург у нас, по сути, культурное наследие, надо очень внимательно и бережно к этому отнестисьсказал Путин
Хуснуллин ответил, что материалы по строительству нового моста уже готовы, и в ближайшее время будет осуществлен выезд на место. Он также пообещал обо всем доложить президенту.
Ранее стало известно, что скоростной коридор от Санкт-Петербурга до Тюмени планируется достроить до конца 2026 года.