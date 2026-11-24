Путин поручил ускорить строительство КПП через госграницу на Большом Уссурийском

Путин распорядился ускорить строительство пункта пропуска на Большом Уссурийском Путин поручил ускорить строительство КПП через госграницу на Большом Уссурийском

Москва24 ноя Вести.Президент России Владимир Путин дал поручение ускорить строительство автомобильного пункта пропуска через государственную границу с Китаем на острове Большой Уссурийский. Об этом сообщили в Кремле.

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам рабочей поездки главы государства во Владивосток 2–3 сентября 2026 года, опубликованном на сайте президента РФ. Ответственными назначены правительство РФ и правительство Хабаровского края.

Помимо этого, кабинету министров совместно с властями Хабаровского края поручено рассмотреть вопрос о развитии судоходства в Амурском бассейне. В частности, предстоит проанализировать потребности территорий в грузовых и пассажирских перевозках и разработать финансово-экономическую модель с формированием экономически обоснованных тарифов.

Доклад по этим вопросам должен быть представлен до 1 февраля 2027 года.