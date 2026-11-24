Москва24 нояВести.Президент России Владимир Путин дал поручение ускорить строительство автомобильного пункта пропуска через государственную границу с Китаем на острове Большой Уссурийский. Об этом сообщили в Кремле.
Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам рабочей поездки главы государства во Владивосток 2–3 сентября 2026 года, опубликованном на сайте президента РФ. Ответственными назначены правительство РФ и правительство Хабаровского края.
Помимо этого, кабинету министров совместно с властями Хабаровского края поручено рассмотреть вопрос о развитии судоходства в Амурском бассейне. В частности, предстоит проанализировать потребности территорий в грузовых и пассажирских перевозках и разработать финансово-экономическую модель с формированием экономически обоснованных тарифов.
Доклад по этим вопросам должен быть представлен до 1 февраля 2027 года.