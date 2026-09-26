Абрамов: через год дети из Китая смогут отдохнуть в новом хабаровском лагере

Дети из КНР вскоре смогут приезжать в Россию на отдых в новый хабаровский лагерь Абрамов: через год дети из Китая смогут отдохнуть в новом хабаровском лагере

Москва26 сен Вести.Китайские дети смогут приехать на отдых в Россию. Об этом ИС "Вести" рассказал первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Сергей Абрамов, комментируя строительство центра детского отдыха под Хабаровском, а также возведение погранперехода "Большой Уссурийский".

Китайские коллеги приезжают к нам за медицинскими услугами, на удивление они у нас не только качественнее, но и дешевле чем в КНР. Конечно, через год наши детишки в первую очередь, ну и китайские дети тоже, здесь смогут отдыхать - лагерь круглогодичный сказал Абрамов

Строительство пограничного пункта на острове Большой Уссурийский позволит увеличить товарооборот между Россией и Китаем до 1,5 млн тонн в год.