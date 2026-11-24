Москва24 нояВести.Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре провести проверку соблюдения требований законодательства при строительстве автомобильного пункта пропуска через государственную границу на острове Большой Уссурийский.
Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам поездки главы государства во Владивосток, опубликованном на сайте Кремля.
В документе указано, что надзорному ведомству предстоит дать правовую оценку соблюдению норм и правил в ходе возведения объекта. Доклад о результатах проверки должен быть представлен главе государства до 25 декабря 2026 года.
Одновременно Владимир Путин распорядился ускорить строительство этого пункта пропуска. Ответственными назначены правительство РФ и губернатор Хабаровского края.