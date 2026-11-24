Путин поручил проверить стройку пункта пропуска на Большом Уссурийском Генпрокуратура проверит возведение пункта пропуска на Большом Уссурийском

Москва24 ноя Вести.Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре провести проверку соблюдения требований законодательства при строительстве автомобильного пункта пропуска через государственную границу на острове Большой Уссурийский.

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам поездки главы государства во Владивосток, опубликованном на сайте Кремля.

В документе указано, что надзорному ведомству предстоит дать правовую оценку соблюдению норм и правил в ходе возведения объекта. Доклад о результатах проверки должен быть представлен главе государства до 25 декабря 2026 года.

Одновременно Владимир Путин распорядился ускорить строительство этого пункта пропуска. Ответственными назначены правительство РФ и губернатор Хабаровского края.