Москва9 ноя Вести.На сегодняшний день совместно с Минстроем и другими ведомствами разработано более 40 мер поддержки строительной отрасли. Об этом рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

Министр ответил на вопрос журналиста, как себя чувствуют застройщики в той ситуации, что складывается с ипотекой в России.

У застройщиков некоторых есть проблемы, связанные с ненаполнением счетов эскроу. В этом направлении мы работаем, в том числе и отрабатываются меры соответствующей поддержки. Более 40 мер сегодня разработано нашим министерством при совместной работе с другими ведомствами по поддержке строительной отрасли. Это не только жилищное строительство, но и многие другие направления отметил Файзуллин

Ранее стало известно, что количество заявок на семейную ипотеку в октябре откатилось до минимумов конца 2022 года. Резкое сокращение заявок совпало с изменением условий программы с начала октября. Теперь вместо единой ставки в 6% введены дифференцированные. Так, семья с одним ребенком может получить семейную ипотеку под 10% в большинстве регионов и 12% в Санкт-Петербурге, Москве, Московской и Ленинградской областях.