Глава Минстроя Файзуллин допустил корректировку ипотечных программ в 2027 году Файзуллин допустил корректировку ипотечных программ в 2027 году

Москва9 ноя Вести.Ипотечные программы в России могут быть скорректированы в 2027 году с учетом показателей текущего периода. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Министр кратко охарактеризовал ситуацию на ипотечном рынке.

Программа, которая была запланирована на этот год, – она в целом стабильна, похожа на то, что происходило в 2025 году. Конечно, когда льготные программы уменьшаются, в этом случае снижаются и продажи. Поэтому здесь, наверное, эта процедура скорректируется уже в рамках 2027 года сказал глава Минстроя

По словам Файзуллина, в России отмечается снижение продаж и строящегося, и уже построенного жилья.