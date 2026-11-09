Файзуллин: продажи и уже построенного, и строящегося жилья в РФ замедлились

Файзуллин отметил снижение продаж жилья в РФ Файзуллин: продажи и уже построенного, и строящегося жилья в РФ замедлились

Москва9 ноя Вести.На сегодняшний день отмечается снижение продаж строящегося и уже построенного жилья, на 4% снизился и выход новых проектов в регионах России. Об этом рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

При этом министр обратил внимание на то, что последняя пятилетка была эффективной – объем строительства ежегодно превышал более 100 млн кв. м.

Этот год министерства и регионы тоже план выполнят по вводу жилья, мы это видим сегодня. Но в целом отмечается замедление и снижение продаж уже и построенного, и строящегося жилья. И почти на 4% меньше сегодня выход новых проектов в наших регионах, то есть выдача разрешений на строительство уменьшилась отметил Файзуллин

Ранее сообщалось, что с января по август 2026 года в России выдали разрешения на строительство чуть более 3 тыс. новых многоквартирных домов. Показатель стал минимальным с 2021 года.