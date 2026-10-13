Выдача разрешений на стройку жилья в РФ упала до шестилетнего минимума РБК: запуск новых многоквартирных домов в России снизился на четверть

Москва13 окт Вести.С января по август 2026 года в России выдали разрешения на строительство чуть более 3 тыс. новых многоквартирных домов, следует из данных ЕИСЖС. Как подсчитал РБК, показатель стал минимальным с 2021 года.

Для сравнения: за аналогичный период 2025 года одобрили возведение 3,8 тыс. домов (на 25% больше), а в 2024 году — 4,8 тыс. Ниже отметки в 4 тыс. показатель за восемь месяцев не опускался последние шесть лет.

В Минстрое сообщили, что к 1 сентября выдали 2,8 тыс. разрешений на 24,7 млн кв. м жилья, отметив, что всего в стране действует около 14,6 тыс. разрешений на 170 млн кв. м. Разницу в цифрах объясняют методикой: ЕИСЖС считает сами дома по данным девелоперов, а ведомство — выданные документы по региональной статистике.