В Москве стало меньше новостроек на этапе котлована Эксперт Грицкова: в Москве строят на 2% меньше жилых комплексов

Москва25 ноя Вести.В Москве, включая Новую, в настоящее время строят 397 жилых комплексов, что на 2% меньше, чем в 2025 году. При этом новостроек, находящихся на этапе котлована, прибавилось только в премиум-классе. Об этом заявила руководитель АЦ STONE Марина Грицкова.

По ее словам, которые приводит MK.ru, сегодня внутри МКАД строят 82 премиальных дома. В прошлом году на этапе котлована было 65 таких домов.

За 10 месяцев 2026 года столичные застройщики вывели на рынок 38 новых домов, а в прошлом году за это же время — только 29. Строить стали на 31% больше. Но дешевых новинок все равно мало сказала Грицкова

При этом сейчас в "старой" Москве продают квартиры комфорт-класса в 71 проекте (77 в 2025 году), а на этапе котлована – 7 (против 17 год назад). В бизнес-классе также наблюдается спад – продажи идут в 133 проекте (было 143), а на котловане стоят 14 домов (22 дома в 2025 году).

В Новой Москве темпы строительства жилья тоже упали: общее число новостроек снизилось до 46 (против 50 в 2025 году), однако новых стартов на этапе котлована стало больше — 8 против 5 год назад.

19 ноября сообщалось, что комитет Госдумы по строительству и ЖКХ намерен подготовить комплекс мер для удешевления жилья в новостройках по всей России.