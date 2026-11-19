Комитет ГД по строительству и ЖКХ подготовит меры по снижению цен на жилье

В Госдуме сообщили о разработке мер по снижению цен на жилье Комитет ГД по строительству и ЖКХ подготовит меры по снижению цен на жилье

Москва19 ноя Вести.Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ намерен подготовить комплекс мер для удешевления жилья в новостройках по всей России. Об этом рассказал председатель комитета Сергей Пахомов РИА Недвижимость.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал думский комитет по строительству и ЖКХ взять под контроль ситуацию с ценами на недвижимость, чтобы не допустить их неоправданного роста.

Совместно с правительством будем добиваться решений, направленных на поэтапное снижение стоимости квадратного метра, в первую очередь в проектах с бюджетным финансированием. При этом качество строительства должно оставаться неизменно высоким сообщил депутат

Пахомов убежден, что потенциал для сокращения затрат на строительство существует. В первую очередь он видит его в ликвидации необоснованных издержек на землю и подключение к сетям, оптимизации финансирования, а также в сокращении сроков реализации проектов.