В России может появиться омбудсмен по жилищным правам граждан Авксентьева: готовится закон об институте уполномоченного по жилищным правам

Москва28 окт Вести.В России прорабатывается законопроект о создании института уполномоченного по жилищным правам граждан. Об этом ИС "Вести" рассказала депутат Госдумы IX созыва Сардана Авксентьева.

Во время предвыборной кампании один из наших кандидатов Анастасия Павлюченкова предложила очень интересную, правильную идею о создании в нашей стране института уполномоченного по жилищным правам граждан. Это не еще одна бюрократическая контора, а это человек, который будет отвечать за взаимодействие власти и населения по вопросам ЖКХ сообщила парламентарий

По ее словам, со стороны законодателей данная инициатива нашла поддержку.

Мы провели в сентябре круглый стол на базе Института законодательства при правительстве РФ, получили очень высокую экспертную оценку предлагаемой инициативе отметила она

И сейчас вместе с экспертным сообществом разрабатывается законопроект, который в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму, добавила она.