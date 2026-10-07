Москва7 окт Вести.В работе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства появится новый вектор. Об этом ИС "Вести" заявила председатель комитета Нина Останина.

Семья – это такая нетленная традиционная ценность, которая всегда будет вектором. А новая состоит в том, что теперь уже поручение президента о том, чтобы любой принимаемый закон рассматривался сквозь призму его воздействия на семью, он станет, по сути дела, для всех комитетов нормой нашей депутатской жизни. Мы бы очень хотели, чтобы даже в заключениях комитета появилась бы строчка, которая давала бы понимание того, а этот закон ухудшит положение семей, улучшит положение семей или никак не скажется на положении семей? Мне кажется, что это и есть тот самый новый вектор, который будет работать в Государственной думе девятого созыва