Депутат Авксентьева: в работе Соцфонда есть подвижки, но вопросы остаются

Депутат рассказала о подвижках в работе Соцфонда Депутат Авксентьева: в работе Соцфонда есть подвижки, но вопросы остаются

Москва13 окт Вести.В работе Социального фонда в 2025 году есть позитивные изменения, однако ряд вопросов по-прежнему остается. Об этом ИС "Вести" рассказала депутат Госдумы IX созыва Сардана Авксентьева.

Парламентарий отметила, что позитивный момент наблюдается в проделанной фондом работе по созданию системы родственного ухода.

Есть положительные подвижки в деле создания системы долговременного ухода... Наши встречи в регионах об этом свидетельствуют сказала она

Однако сохраняется ряд вопросов по выплатам.

По выплатам для семей, которые ухаживают за инвалидами, остаются вопросы, и мы их также отмечаем. Есть вопросы по индексам, которые устанавливают для пенсионеров, будущих пенсионеров. Там, конечно, требуется очень высокая зарплата, чтобы получить максимальный пенсионный балл. Об этом мы тоже будем задавать вопросы [Соцфонду] заявила политик

По ее словам, при всех положительных моментах остаются вопросы, которые важны для избирателей.