Сенатор Двойных рассказал, как в России решается проблема стихийных свалок Сенатор Двойных: все меньше коммунальных отходов появляется на стихийных свалках

Москва17 окт Вести.Проблема стихийных свалок в России решается на законодательном уровне, вскоре такие свалки уйдут в прошлое. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель комитета Совета Федерации (СФ) по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Он обратил внимание на то, что уже сегодня все меньше твердых коммунальных отходов (ТКО) оказывается на стихийных свалках.

Сегодня это в основном либо отходы промышленные, либо отходы от строительства и благоустройства. Поэтому ... закон сенаторами и депутатами внесен в Государственную думу, который определяет работу со строительными отходами. Там же мы планируем промышленные [свалки] урегулировать. Это позволит иметь четкую систему ответственности, и все стихийные свалки уйдут в прошлое отметил Двойных

Также Двойных сообщил о снижении числа жалоб россиян из-за твердых коммунальных отходов. По его словам, на это повлияла эффективная работа Федерального штаба по организации обращения с ТКО.