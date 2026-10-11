Депутат рассказал о праве на перерасчет платы за вывоз мусора Депутат: россияне могут требовать перерасчет при нарушении сроков вывоза мусора

Москва11 окт Вести.При переполненных мусорных контейнерах и скоплении отходов вокруг них жители могут обратиться к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами и в управляющую компанию. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

По его словам, ответственность за вывоз отходов и уборку мусора, просыпавшегося при погрузке, несет региональный оператор. За содержание контейнерной площадки отвечает ее собственник либо назначенная организация.

В зависимости от принадлежности площадки это может быть управляющая компания или муниципалитет добавил парламентарий

Якубовский напомнил, что несортированные коммунальные отходы при температуре +5 градусов и выше должны вывозить ежедневно, а при более низкой температуре – не реже одного раза в три дня.

Если обращения жителей не дают результата, они вправе пожаловаться в Роспотребнадзор, а при ненадлежащем исполнении обязанностей управляющей компанией – в Государственную жилищную инспекцию, отметил депутат.

Желательно приложить фотографии, указать адрес и даты, когда мусор не вывозился подчеркнул он

Парламентарий заявил, что при нарушении установленных сроков вывоза мусора законодательство предусматривает возможность перерасчета платы за коммунальную услугу.