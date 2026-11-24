Эксперт разъяснил, как уменьшить плату за вывоз мусора Эксперт: жильцы домов могут организовать раздельный сбор отходов

Москва24 ноя Вести.Жильцы многоквартирных домов могут создавать закрытые площадки для мусорных контейнеров и организовать раздельный сбор отходов. Это поможет уменьшить плату за вывоз мусора. Об этом сообщил РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он подчеркнул, что все собственники жилья обязаны оплачивать вывоз мусора. Как правило, плату начисляют либо по числу прописанных людей, либо по общей площади жилья.

Существует и другой способ расчетов, который позволяет платить за фактический объем выброшенных пакетов, а не по среднему нормативу. Для перехода на такую схему жильцам требуется выполнить несколько условий отметил Бондарь

По словам эксперта, собственники должны на общем собрании принять соответствующее решение, которое необходимо зафиксировать в официальном протоколе. Затем по просьбе жильцов во дворе оборудуют изолированную площадку для раздельного сбора мусора. Для каждого вида – свой контейнер. При этом обязательным требованием становится организация раздельного сбора как минимум на две фракции.

В итоге региональный оператор будет вывозить заполненные контейнеры примерно 2-3 раза в неделю, а не ежедневно забирать огромные баки со смешанными отходами.

Бондарь добавил, что жильцы типовой панельной девятиэтажки на 216 при начислении по нормативу в общей сложности платят за вывоз мусора около 100 тыс. рублей в месяц. Если же платить за каждый фактически вывезенный контейнер, общие расходы такого дома снижаются до 45–50 тыс. рублей в месяц, пояснил эксперт.