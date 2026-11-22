Жилищный фонд: за некачественные коммунальные услуги можно не платить

Россиянам рассказали, как оплачивать некачественные коммунальные услуги Жилищный фонд: за некачественные коммунальные услуги можно не платить

Москва22 ноя Вести.Россиянин может не платить за некачественно оказанные коммунальные услуги, передает РИА Новости, ссылаясь на Жилищный фонд РФ.

При предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, и (или) с нарушением качества осуществляется изменение размера платы за них приводит агентство данные Жилищного кодекса РФ

Размер платы за такую коммунальную услугу подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения.

Ранее стало известно, что регионам предлагают разрешить устанавливать различные инвестиционные надбавки к тарифам на тепло, воду и водоотведение в зависимости от категории потребителей.