Регионы могут получить право устанавливать разные надбавки к тарифам ЖКХ Регионам предложили дифференцировать тарифы ЖКХ по категориям потребителей

Москва20 ноя Вести.Регионам предлагают разрешить устанавливать различные инвестиционные надбавки к тарифам на тепло, воду и водоотведение в зависимости от категории потребителей. Соответствующий механизм описан в проекте доклада в правительство РФ, фрагменты которого приводит "Коммерсант".

Авторы инициативы рассчитывают, что это поможет привлечь дополнительные средства на модернизацию коммунальных сетей и снизить расходы регионов на компенсации ресурсоснабжающим организациям.

Предложения подготовлены в рамках правительственной "дорожной карты" по улучшению условий ведения бизнеса до 2030 года. Доклад планируется направить в правительство в декабре.

На первом этапе авторы предлагают дифференцировать тарифы на тепло, воду и водоотведение по размеру инвестиционной надбавки для нескольких категорий потребителей: населения, бюджетных организаций и прочих потребителей, включая бизнес. Ограничение роста платы индексом на этом этапе предлагается сохранить для населения.

На втором этапе планируется выделить внутри категории "население" группы, на которые предельный индекс распространяться не будет. В теплоснабжении для этого предлагается рассмотреть норматив площади жилья по аналогии с тем, который используется при расчете субсидий на оплату ЖКУ. Авторы проекта считают площадь жилья косвенным показателем доходов и расходов граждан. Возможность разделить домохозяйства на тарифные группы в водоснабжении и водоотведении предлагается рассмотреть по итогам применения механизма в теплоснабжении.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал, что парламент обсудит на одном из следующих заседаний рост тарифов ЖКХ. Во время дискуссии депутаты смогут задать вопросы профильным министрам.