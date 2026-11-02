Минстрой предложил ввести надбавки к тарифам ЖКХ для ремонта труб и котельных

В России могут ввести надбавки к тарифам ЖКХ для ремонта труб и котельных Минстрой предложил ввести надбавки к тарифам ЖКХ для ремонта труб и котельных

Москва2 ноя Вести.Минстрой России выступил с инициативой ввести целевые надбавки к коммунальным платежам, полученные средства предлагается направлять на ремонт и модернизацию старых трубопроводов и котельных. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Соответствующий вопрос обсуждался на круглом столе в Совете Федерации, посвященном подготовке к отопительному сезону. Его участники указали, что во многих регионах коммунальная инфраструктура значительно изношена. При этом доходов, которые поставщики ресурсов получают по обычному тарифу, достаточно лишь для поддержания текущей работы систем, но не для полноценной замены оборудования и сетей.

По словам заместителя главы департамента развития ЖКХ Минстроя Федора Козлова, дополнительные сборы предлагается установить для тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. По его словам, это позволит привлечь инвестиции в коммунальную инфраструктуру.

Надбавки будут иметь целевой характер: направлять их можно будет исключительно на реализацию конкретных проектов модернизации. При этом властям необходимо контролировать, чтобы дополнительные платежи не оказывали существенного влияния на благосостояние граждан.

Минстрой вместе с Минэкономразвития, Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой планирует до декабря 2026 года представить правительству предложения по введению инвестиционных надбавок.