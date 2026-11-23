Юрист рассказал, как оплачивать ЖКУ за квартиру с несколькими собственниками Юрист Виноградов рассказал, как делить платежи за квартиру между собственниками

Москва23 ноя Вести.Если у квартиры несколько собственников, каждый владелец участвует в оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) соразмерно своей доле. Об этом заявил член Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в разговоре с RT.

Если один из владельцев перестал платить, остальные не обязаны погашать его долги. Согласно ст. 249 Гражданского кодекса России, расходы на содержание общего имущества распределяются между собственниками в зависимости от размера их долей сказал он

В качестве примера он привел брата и сестру, которые владеют квартирой в равных долях. По словам специалиста, расходы на содержание жилья по общему правилу распределяются между ними поровну. Обязанность платить сохраняется, даже если собственник живет в другом месте.

Однако сумма некоторых коммунальных услуг зависит от количества проживающих или показаний счетчиков, поэтому при расчете платежей нужно учитывать эти особенности добавил собеседник издания

Виноградов также обратил внимание на то, что если на квартиру приходит общая квитанция, а исправно платит только один из владельцев, по квартире может образоваться общая задолженность. В этом случае собственник вправе обратиться к организации, которая начисляет плату, с требованием определить его участие в расходах и выдавать отдельную "платежку". При споре с другими собственниками либо отказе организации вопрос можно решить через суд.