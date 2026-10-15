Москва15 октВести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал в мессенджере MAX ситуацию, которая сложилась в городе с вывозом твердых коммунальных отходов.
Он пояснил, что из-за блокировки счетов компании "Чистый город" возникли проблемы с выходом мусоровозов, в результате чего на контейнерных площадках скопился мусор.
Развожаев заверил, что все необходимые меры для скорейшего урегулирования проблемы приняты, мусоровозы в ближайшее время должны выйти на линию, вывоз отходов восстановят, а контейнерные площадки приведут в порядок.
Все виновные понесут заслуженное наказание. Приношу извинения севастопольцам за доставленные неудобстванаписал Развожаев
Он пообещал держать ситуацию на личном контроле, а также отдельно разобраться в причинах произошедшего и действиях всех ответственных лиц, которые обязаны контролировать ситуацию в своей сфере и оперативно реагировать на подобные проблемы.