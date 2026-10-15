Развожаев пообещал разобраться в проблемах с вывозом мусора в Севастополе

Виновных в проблемах с вывозом мусора накажут, пообещал губернатор Севастополя Развожаев пообещал разобраться в проблемах с вывозом мусора в Севастополе

Москва15 окт Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал в мессенджере MAX ситуацию, которая сложилась в городе с вывозом твердых коммунальных отходов.

Он пояснил, что из-за блокировки счетов компании "Чистый город" возникли проблемы с выходом мусоровозов, в результате чего на контейнерных площадках скопился мусор.

Развожаев заверил, что все необходимые меры для скорейшего урегулирования проблемы приняты, мусоровозы в ближайшее время должны выйти на линию, вывоз отходов восстановят, а контейнерные площадки приведут в порядок.

Все виновные понесут заслуженное наказание. Приношу извинения севастопольцам за доставленные неудобства написал Развожаев

Он пообещал держать ситуацию на личном контроле, а также отдельно разобраться в причинах произошедшего и действиях всех ответственных лиц, которые обязаны контролировать ситуацию в своей сфере и оперативно реагировать на подобные проблемы.