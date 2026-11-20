Губернатор Севастополя заявил, что город снабжается всем необходимым Развожаев заявил, что Севастополь получает все необходимое

Москва20 ноя Вести.Севастополь снабжается всем необходимым, заявил в интервью ИС "Вести" губернатор города Михаил Развожаев.

Понимая, как бы ситуацию, давно, конечно же, продумывались логистические схемы поставки всего жизненно необходимого альтернативными путями. Поэтому, в общем-то, сегодня мы совершенно четко можем констатировать, что город всем необходимым снабжается заявил губернатор

Ранее помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева рассказала, что транспортно-логистическая инфраструктура, которая позволит добраться как до Крыма, так и до материковой части России, налажена, проезд на катерах между портами будет бесплатным – этот водный маршрут будет работать по фактической погоде.