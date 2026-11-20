Помощник главы Крыма раскрыла детали перевозки катерами и логистики в регионе Помощник главы Крыма: катера между портами Крым и Кавказ будут бесплатными

Москва20 ноя Вести.Транспортно-логистическая инфраструктура, которая позволит добраться как до Крыма, так и до материковой части России, налажена, проезд на катерах между портами будет бесплатным, этот водный маршрут будет работать по фактической погоде.

Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила помощник главы Республики Крым Сергея Аксёнова Ольга Курлаева.

Ранее стало известно, что катера для перевозки пассажиров между портами Крым и Кавказ начнут курсировать с пятницы, 20 ноября.

Что касается материковой части России, то те, кто хотят добраться, обязательно доберутся. Те жители, которые сейчас находятся здесь, туристы, гости или сами крымчане, которые изъявили желание побыть или по делам отправиться на материк, они обязательно будут на материке. С завтрашнего дня организовано водное сообщение, будут курсировать катера. На катерах можно провести с собой ручную кладь, все, что необходимо, кроме взрывоопасных предметов, кроме канистр с бензином. Это само собой разумеющееся. Катера будут ходить бесплатно подчеркнула Курлаева

Она добавила, что никакой платы за проезд не предусмотрено и покупать билеты не нужно.

Если вам кто-то будет их предлагать, то это мошенники, потому что это все бесплатно. Организован подвоз автобусами, соответственно, в порт Крым и до порта Кавказ. Если кому-то нужна пересадка, то, соответственно, возле порта Кавказ автобусы встречают, везут в Краснодар и в Тамань уточнила помощник главы Крыма

Владельцам легковых частных автомобилей доступны альтернативные перемещению на катерах маршруты.

О них мы не рассказываем: ребята сами все знают, куда и как ехать. Мы не озвучиваем те маршруты, которые сейчас прорабатываются, в силу того, чтобы лишний раз не привлекать внимания пояснила Курлаева

Логистика полуострова с ноября 2022 года в силу особенностей оперативной обстановки постепенно становилась независимой от моста через Керченский пролив.

Керченский мост использовался абсолютно как гражданский объект. Там проезжали гражданские автомобили, по нему ходили рейсовые автобусы с пассажирами. Никакого грузового транспорта там не было, никакой военной техники по нему не передвигалось, это надо четко осознавать. Логистически — то есть машины с продуктами, с ГСМ, машины с молоком — автоцистерны по нему не ходили. Полуостров уже давно пользуется альтернативными путями доставки продуктов, медикаментов, а также горюче-смазочных материалов сообщила Курлаева

В этой связи она отметила, что в массовых закупках товаров про запас нет необходимости.

Ранее Курлаева заявила, что атаки на Крымский мост не отразятся на продовольственной и лекарственной безопасности полуострова.