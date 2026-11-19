Москва19 ноя Вести.Бесплатные катера для перевозки пассажиров между портами Крым и Кавказ начнут курсировать с 20 ноября. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

Мы не нарушаем сообщение, поэтому те, кто собирается выезжать из Крыма, обязательно будут доставлены на материковую часть России. Сейчас это основная задача. У нас будут курсировать катера между портами Крым и Кавказ, их запускают с завтрашнего дня. Но что важно знать? Первое – это бесплатные катера. Второе – невозможно провезти бензин в канистрах. И тем самым надо понимать, что это не значит, что нужно срочно скупать бензин, потому что топлива, ГСМ, дизеля и бензина на автозаправках нашего полуострова сейчас хватает, об этом уже позаботились. В общем-то, то же самое и с продуктами сообщила Курлаева

Она отметила, что катерами могут воспользоваться все жители России без исключения.

Те, кто хотят перебраться сейчас на материковую часть, и это бесплатно. Не будет провоза легковых автомобилей. То есть это именно пассажиры автобусов, именно пассажиры автотранспорта без своих легковых автомобилей. Те, кому требуется пересадка, тех будут довозить до порта Крым. Дальше они добираются до порта Кавказ именно катерами. Там их встречают автобусы, которые везут уже в Тамань или в Краснодар. Я еще раз повторюсь, это бесплатно, это без каких-либо талонов, не надо покупать ни билеты, ни где-то искать продажу, это все в режиме онлайн. Естественно, мы зависим от погоды. Сейчас штормы, и движение катеров будет ограничено во время высоких волн сказала помощник главы Крыма

Ранее Курлаева заявила, что атаки на Крымский мост не скажутся на продовольственной и лекарственной безопасности полуострова.