Москва19 ноя Вести.В Крыму нет дефицита продуктов, лекарств и ГСМ, сообщил корреспонденту ИС "Вести" советник главы Республики Крым Олег Крючков.

Крым в данный момент обеспечен продуктами питания, лекарствами и ГСМ в полном объеме, с запасом. Более того, у нас хороший урожай и, допустим, по овощам у нас только своей продукции хватит для крымчан практически до лета. Единственная просьба - не создавать дополнительный ажиотаж, не покупать лишние канистры