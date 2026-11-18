Автобусы из Крыма на материк начнут курсировать с 19 ноября Автобусное сообщение Крыма с материком возобновляется с 19 ноября

Москва18 ноя Вести.Движение автобусов из Крыма в города России и зарубежья возобновится 19 ноября, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики в мессенджере МАХ.

Так, с 19 ноября ежедневно будут курсировать автобусы Севастополь – Краснодар и Евпатория – Москва, через день – автотранспорт из Ялты в Минск.

С 20 ноября на ежедневной основе возобновятся рейсы Севастополь – Астрахань, через день – Евпатория – Пятигорск.

Автобусы отправляются от указанных остановочных пунктов и доезжают до железнодорожной станции города Керчи. Затем пассажиры пересаживаются на пригородные поезда и едут в Тамань. В Тамани пассажиров ждут автобусы, на которых осуществляется движение до конечного пункта назначения написали в пресс-службе

Там также уточнили, что билеты на пригородные поезда необходимо приобретать отдельно в железнодорожных кассах, онлайн на официальном сайте перевозчика или непосредственно в пригородных поездах (при предъявлении билета на автобус комиссионный сбор за покупку проездного документа не взимается).