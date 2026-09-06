В Крыму используют спецавтобусы для перевозки школьников из отдаленных районов

Школьникам из отдаленных районов Крыма предоставляют специальные автобусы В Крыму используют спецавтобусы для перевозки школьников из отдаленных районов

Москва6 сен Вести.Школьникам из отдаленных районов Крыма предоставляют специальные автобусы. Объема выделяемого топлива достаточно для их работы, отметила в беседе с ИС "Вести" помощник главы республики Ольга Курлаева.

Чтобы улучшить образовательный процесс, дети из отдаленных районов пользуются специальными автобусами. Для этого хватает топлива. Это тоже как общественный транспорт, он выделяется в том объеме, в котором требуется подчеркнула Курлаева

Ранее сообщалось, что крымские власти в сентябре ожидают поставку бензина в объеме 60 тысяч тонн для борьбы с дефицитом топлива на АЗС. При действующем ограничении в 20 литров на одну заправку, данного объема будет достаточно для насыщения всех категорий потребителей.