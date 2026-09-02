В Крым поставят 60 тысяч тонн бензина для борьбы с дефицитом топлива

В Крыму ожидают поставку топлива в 60 тысяч тонн бензина В Крым поставят 60 тысяч тонн бензина для борьбы с дефицитом топлива

Москва2 сен Вести.Власти Республики Крым в сентябре ожидают поставку бензина в объеме 60 тысяч тонн для борьбы с дефицитом топлива на АЗС. Об этом рассказал в MAX председатель Совета министров Республики Юрий Гоцанюк.

По его словам, объемы поставок временно не покрывают полную потребность региона из-за усиления мер безопасности, изменений логистических маршрутов и погодных условий.

В сентябре, при благоприятных условиях, мы ожидаем поставку более 60 тыс. тонн топлива. При действующем ограничении в 20 литров на одну заправку, данного объема будет достаточно для насыщения всех категорий потребителей сказал Гоцанюк

Также он сообщил, что власти Республики работают над изменением ситуации в топливном вопросе, но здесь важно понимать, что логистическая система восстанавливается постепенно, и мгновенного решения здесь быть не может.