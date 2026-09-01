В Крыму пообещали ежедневные поставки бензина АИ-95 по сниженной цене

Власти Крыма пообещали ежедневно поставлять бензин АИ-95 по сниженной цене В Крыму пообещали ежедневные поставки бензина АИ-95 по сниженной цене

Москва1 сен Вести.В Крыму поставки бензина АИ-95 по цене до 100 рублей за литр планируются ежедневно. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

1 сентября была реализована первая партия бензина АИ-95 по сниженной цене, что составляет порядка одной трети от общего суточного потребления.

Вместе с тем, в целях предотвращения искусственного дефицита и пресечения спекулятивного спроса сохраняется временное ограничение на отпуск топлива – до 20 литров в одни руки отмечается в сообщении

Жителей Крыма просят с понимание отнестись к сложившейся ситуации.