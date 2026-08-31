Москва31 авгВести.Глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал увеличение объема поставок бензина на автозаправочные станции региона.
Руководитель субъекта отметил, что стоимость топлива не будет превышать 100 рублей за литр.
С 9.00 завтрашнего дня на заправки сетей ТЭС и АТАН бензин марки АИ‑95 поступит в значительно большем объеме. Цена на стелах АЗС по всей Республике Крым составит не выше 100 рублей за литрговорится в заявлении Сергея Аксёнова, опубликованном в MAX
Глава Крыма подчеркнул, что аналогичные меры с 1 сентября введут в Севастополе, они уже проработаны совместно с губернатором Михаилом Развожаевым.
Сергей Аксёнов подчеркнул, что принятые меры позволят начать реализацию решения президента о снижении стоимости топлива. При этом, глава Крыма отметил, что говорить о закрытии вопроса с бензином пока рано.