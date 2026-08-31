С 1 сентября стоимость бензина на АЗС в Крыму не будет превышать 100 рублей

Аксёнов: стоимость бензина на крымских АЗС не будет превышать 100 рублей С 1 сентября стоимость бензина на АЗС в Крыму не будет превышать 100 рублей

Москва31 авг Вести.Глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал увеличение объема поставок бензина на автозаправочные станции региона.

Руководитель субъекта отметил, что стоимость топлива не будет превышать 100 рублей за литр.

С 9.00 завтрашнего дня на заправки сетей ТЭС и АТАН бензин марки АИ‑95 поступит в значительно большем объеме. Цена на стелах АЗС по всей Республике Крым составит не выше 100 рублей за литр говорится в заявлении Сергея Аксёнова, опубликованном в MAX

Глава Крыма подчеркнул, что аналогичные меры с 1 сентября введут в Севастополе, они уже проработаны совместно с губернатором Михаилом Развожаевым.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что принятые меры позволят начать реализацию решения президента о снижении стоимости топлива. При этом, глава Крыма отметил, что говорить о закрытии вопроса с бензином пока рано.