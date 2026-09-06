Москва6 сен Вести.В Крыму продолжает действовать ограничение продажи бензина из-за отсутствия топлива в полном объеме. Об этом заявила ИС "Вести" помощник главы Крыма Ольга Курлаева.

В регионе действует ограничение на отпуск топлива — 20 литров на одну машину, напомнила она.

Что касается ситуации с бензином, который сейчас субсидируется и выдается (95-й по 100 рублей), то действует ограничение на отпуск 20 литров. Это не круглосуточно, есть графики: утром и вечером по два часа проинформировала Курлаева

Информация о том, где можно приобрести топливо, указана на карте Министерства топлива и энергетики Крыма, также у ведомства есть канал на платформе МАХ.

2 сентября председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщал, что в сентябре ожидается поставка бензина в объеме 60 тысяч тонн для борьбы с дефицитом топлива на АЗС Крыма.