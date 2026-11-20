Курлаева призвала крымчан сообщать о незаконных ограничениях продаж в магазинах Курлаева: для жалоб на ограничения продаж – соцсети главы Крыма и горячая линия

Москва20 ноя Вести.Жителям Крыма не следует создавать искусственный ажиотаж вокруг ситуации с продовольствием в регионе и сообщать о случаях незаконных ограничений на продажу товаров.

Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила помощник главы Республики Крым Сергея Аксёнова Ольга Курлаева. Она также обозначила каналы связи для оперативного информирования властей о нарушениях.

Создавать лишний ажиотаж, скупая все подряд, не надо. Мы не против того, если кто-то купил себе мешок гречки … Но если вы видите, что в магазине развешивают объявления об ограничении продаж, сообщайте, пожалуйста, в том числе, на страницах в мессенджерах главы Республики Крым. На это быстро реагируют. Я сама была свидетелем, когда развешивали объявления о том, что мы не даем больше трех (упаковок – прим. ред.) лапши быстрого приготовления … какие-то ограничения. Позвонила, сказала – тут же это все убрали, это самоуправство. Те сообщения, которые идут под постами главы Республики Крым [Аксёнова], личные сообщения на горячие линии – это самый быстрый способ получить обратную связь, получить реакцию. Мы сами читаем их, рассылаем по нужным ведомствам, и это все достаточно быстро сказала Курлаева

Она заверила, что продукты в магазинах в Крыму есть, поскольку этому способствовал хороший урожай.

Фруктов хватает, всего хватает. Если сами жители не будут создавать этот никому не нужный ажиотаж, идя на поводу "неполживых" украинских СМИ … Сейчас у них очередной виток вбросов всевозможных отметила Курлаева

Помощник главы Крыма напомнила, что для доставки на полуостров продуктов, молока и горюче-смазочных материалов в качестве альтернативы Керченскому мосту используются другие пути.

Она добавила, что в этой связи у крымчан уже более 10 лет сформирован устойчивый иммунитет к фейковой информации.

Курлаева ранее подчеркнула, что атаки на Крымский мост не отразятся на продовольственной и лекарственной безопасности полуострова.

Помощник главы Крыма также сообщила, что катера для перевозки пассажиров между портами Крым и Кавказ, будут бесплатными.