Москва20 ноя Вести.У жителей Крыма сформирован устойчивый иммунитет к фейковой информации с 2014 года.

Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила помощник главы Республики Крым Сергея Аксёнова Ольга Курлаева.

Она отметила, что сейчас у украинских СМИ наблюдается "очередной виток" вбросов.

Если сами жители не будут создавать этот никому не нужный ажиотаж, идя на поводу "неполживых" украинских СМИ … у них очередной виток вбросов всевозможных нейронок, всевозможных налепленных документов каких-то, там … Но с одной стороны, как бы не хотелось бы привыкать, да, вот к этому ко всему. Но с другой стороны, можно сказать, что у крымчан есть иммунитет. С 2014 года, после того как ребята сделали свой выбор, крымчане, наши русские люди, наши россияне вернулись домой, они подвергались всевозможным блокадам, начиная с 2014 года