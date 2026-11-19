Пассажирские катера из Крыма не выйдут в море из-за непогоды Перенесен запуск пассажирских катеров из Крыма из-за непогоды

Москва19 ноя Вести.Пассажирские катера из Крыма не будут выходить в море из-за непогоды, об этом сообщает Минтранс республики.

В связи со штормовым предупреждением до конца 20 ноября ожидается усиление южного ветра 15–20 м/с, порывы до 24 м/с. Высота волн — 1,3–1,5 м. Принято решение о приостановлении запуска морской пассажирской линии "порт Крым — порт Тамань" говорится в сообщении

Информация о начале работы, расписании и порядке следования будет опубликована дополнительно.

Сейчас пассажирам доступны автобусное сообщение и железнодорожные перевозки.